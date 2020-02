Il 62° Carnevale di Castrovillari si arricchisce del concorso fotografico e videografico

La XXVII edizione del Concorso Fotografico, abbinato al 62° Carnevale di Castrovillari e Festival Internazionale del Folklore,organizzato dalla ProLoco assieme all’amministrazione comunale, quest’anno si arricchisce del I° Concorso Videografico è: “ Racconta il Carnevale”.

Nel presentare il tema: Il carnevale che unisce, i partecipanti dovranno raccontare attraverso un numero limitato di fotografie (massimo 5 scatti) o un video della durata massima di 120 secondi gli aspetti che più caratterizzano il Carnevale di Castrovillari: allegoria e divertimento . Sarà compito dei partecipanti centrare il tema ponendo l’attenzione sui piccoli gesti, sugli sguardi e su tutto ciò che emozionerà durante la manifestazione. Verrà giudicata ogni singola foto che il partecipante avrà deciso di proporre alla giuria. Per chi parteciperà al concorso videografico, verrà giudicato il video che più rispecchia e promuove il Carnevale di Castrovillari. Le foto o i video dovranno pervenire in formato digitale e saranno valutate da una giuria, il cui giudizio è insindacabile e che si riunirà per esaminare le opere pervenute e aggiudicare i premi. Tutte le opere che hanno partecipato, faranno parte di una collettiva che verrà organizzata successivamente al Carnevale.

CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE:

Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature verticali, orizzontali, quadrate. La risoluzione di ciascuna foto digitale deve essere di 300 dpi, in JPEG. Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer. Le fotografie dovranno essere inedite e non pubblicate precedentemente su social o siti internet. Sono ammessi video della durata massima di 120 secondi, da inviare in formato 16:9, presentati in formato .mp4, mpeg oppure mov, in alta risoluzione (HD, FULL HD o 4K)

MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE:

La consegna delle opere, dovrà avvenire entro e non oltre sabato 29/03/2020 presso la Pro Loco di Castrovillari, Corso Garibaldi n. 160. In caso di spedizione a mezzo posta farà fede data e timbro di spedizione. Il materiale richiesto dovrà essere inserito in una busta chiusa (cd, supporto usb), priva di qualsiasi nome o altro segno di riconoscimento dell’autore (pena esclusione dal concorso).

PER INFO E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Pro Loco di Castrovillari – Corso Garibaldi 160 – 87012 Castrovillari

Tel. 0981/27750 – www.prolocodicastrovillari.it – prolocv@libero.it

Responsabile: Gianluca Mastrascusa

PREMI PER CONCORSO FOTOGRAFICO OFFERTI DA:

1 Ottica Di L’ernia – Fotocamera digitale

2 Buffetti Castrovillari – Borsa

3 Pro Loco Castrovillari – Cavalletto Fotografico

1 premio concorso video: Zaino Nava – Blue Office

Commenta

commenti