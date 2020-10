Il 27 ottobre torna il consiglio comunale di Cassano all’Ionio

Il presidente Lino Notaristefano, sentita la conferenza dei capigruppo ha proceduto, ai sensi dell’articolo 49 del Regolamento, alla convocazione del Consiglio Comunale della Città di Cassano All’Ionio per il giorno 27 Ottobre prossimo con inizio dei lavori alle ore 19:00, in prima convocazione ed eventualmente il 28 Ottobre, alla stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e approvare i seguenti punti posto all’ordine del giorno della seduta:

Interpellanza consigliere Praino avente ad oggetto : Criteri scelta componenti Commissioni giudicatrici”; Interpellanza consigliere Praino avente ad oggetto : “Fondo Sport e periferie. Adeguamento e completamento Impianto sportivo Pietro Toscano”; Interpellanza consigliere Praino avente ad oggetto : “Discarica La Silva. Incendio ; Esame osservazioni consigliere Lombardi a seguito contestazione avvenuta con Delibera n. 42 del 30.09.2020. Pronunciamento sulle cause di incompatibilità. Approvazione Regolamento TARI (L.27 dicembre 2019 n. 160); Approvazione delle tariffe per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI – anno 2020;

Il presidente dell’assise civica, Lino Notaristefano, informa che a causa dell’emergenza COVID-19 la seduta si terrà senza la presenza del pubblico. Sarà garantita la diffusione televisiva dei lavori consiliari.

Commenta

commenti