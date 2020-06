Il 18 luglio riapre Odissea 2000: «Il divertimento è una cosa seria»

Responsabilità sociale e sicurezza totale

«Io penso che il divertimento sia una cosa seria. E c’è tutto il senso più vero di questa affermazione di Italo Calvino nell’attenzione scrupolosa e nell’impegno che in questi mesi hanno scandito gli sforzi importanti di tutta la squadra aziendale per garantire la massima sicurezza a tutti, al personale ed ai nostri visitatori. Una sfida che è stata e resta anche un grande atto d’amore per la ripartenza di questa terra. Che aveva ed ha bisogno, come l’Italia intera, di tante buone notizie.

80 mila m2 di estensione, 6 mila m3 d’acqua, 4 mila metri di scivoli. 6.970 discese orarie, 55.670 discese al giorno, 20 attrazioni, di cui 7 mozzafiato e 6 per bambini. Il countdown è iniziato. Nel rispetto di tutte le prescrizioni e le raccomandazioni comunicate dal Governo e dalla Regione Calabria, SABATO 18 LUGLIO riapriranno finalmente i cancelli dell’Acquapark dei record e partirà ufficialmente la 26esima stagione estiva.

Sin dall’avvio della nostra esperienza – fa sapere il management di Odissea 2000 – abbiamo sempre considerato la responsabilità sociale per il territorio uno dei valori aggiunti più qualificanti della nostra iniziativa imprenditoriale. Questa visione e questo metodo di lavoro ha accompagnato, in oltre un quarto di secolo, l’impegno, le sfide, gli investimenti ed i tanti traguardi raggiunti, insieme al territorio ed alla regione, da quello che è diventato sin da subito il parco acquatico più amato del Sud Italia. Un approccio che abbiamo preservato intatto anche nei mesi più complicati per il nostro Paese, quelli della emergenza Covid e che oggi motiva ancor più di ieri la ambizione nostra e dell’intera Nazione di poter contribuire, per quel che ci riguarda con lo stesso entusiasmo del nostro esordio nel 1995, alla ripresa ed alla ripartenza della nostra terra e del Paese».

Distribuite su un’oasi verde di 8 ettari unica nel suo genere, affacciata sullo jonio e con alle spalle i rilievi della pre-Sila, in aderenza a tutte le normative e direttive di distanziamento interpersonale, ad eccezione degli spettacoli e dell’Acquadance, saranno comodamente fruibili tutte le attrazioni da record che in questi 25 anni hanno regalato emozioni uniche ed esperienze indimenticabili ai milioni di visitatori, giovani e soprattutto famiglie che hanno scelto il parco di Corigliano-Rossano e quindi la Sibaritide come destinazione turistica privilegiata.

Per garantire assieme a tutta la grande squadra aziendale la massima sicurezza a tutti, l’accesso ad Odissea 2000, i cui ambienti saranno sanificati più volte nella stessa giornata, sarà possibile soltanto previa prenotazione online, acquistando i ticket sul nuovo sito www.odissea2000.it.

