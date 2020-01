Idee & Libertà: Superate le emergenze, pensiamo al turismo e ai lungo Mare

Superata le emergenze di primaria importanza, invitiamo l’amministrazione comunale a muovere lo sguardo verso il settore turistico e verso le condizioni del lungo mare di Schiavone e Sant’Angelo. Sembrano molti i mesi che ci separano dalla prossima stagione estiva, ma se pensiamo ai lavori da effettuare sui lungo mare delle due località, siamo sicuri che questi giorni potrebbero avere un altra cifra, sicuramente non cosi lunga come sembra.

Ad oggi, vista la precedente stagione estiva che ci ha visti penalizzati dai depuratori inefficenti, e dall’insediamento di una giunta nuova e fresca con poco tempo per organizzare nel migliore dei modi il calendario estivo, non possiamo assolutamente permetterci di sbagliare e quindi, di farci trovare nuovamente mancanti sul settore turistico. Tale mancanza ci condurrebbe senza dubbio ad una non indifferente recessione della richiesta di soggiorno nella nostra località per il periodo designato, con il conseguente rischio di protrarre questo calo negli anni avvenire, e questo il nostro territorio non può permetterselo.

Invitiamo quindi l’amministrazione comunale, superate le emergenze che richiedono la priorita, a valutare un tavolo di lavoro per la prossima stagione estiva. Un tavolo che abbracci tutti i tipi di attrattive quali: La storia, l’arte,la cultura e le tradizioni del nostro territorio, nonché gli eventi possibili da organizzare per renderlo appetibile. Che si ci affidi ad esperti del Marketing se necessario, in modo da far conoscere anche fuori regione le bellezze della nostra costa e della nostra grande città di Corigliano Rossano.

