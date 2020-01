Ida Bozzo, la (unica) donna della Lega che vuole una Calabria sociale

Parla la candidata capolista del carroccio nella Circoscrizione Nord: «Sono un politico ma sono innanzitutto mamma e moglie e da questa posizione si colgono sfumature più reali»

La Lega di Salvini in Calabria è attesa dalla prova del 9: sarà una rivelazione o un flop? Sono in tanti a chiederselo anche perché fare pronostici, di questi tempi, è un vero e proprio azzardo. Complice quel contrastante clima di odio e amore che ormai ha pervaso anche la politica. Del resto, un Salvini o lo odi o lo ami.

Certo è, però, che “il capitano” in Calabria ha voluto “liste nuove”, che però contano un numero risicatissimo di donne. «Poche ma buone, anzi buonissime» e a dirlo è proprio la capolista della Lega nel Circoscrizione Nord, Ida Bozzo: «sono una combattente, e sono sempre vicina agli ultimi».

Si presenta così l’unica donna, portabandiera delle quote rosa, nella lista del Carroccio, che ha motivato la sua svolta salviniana. «L’amore che ho per la Calabria – dice Ida Bozzo, 54 anni, architetto e con un’esperienza da amministratore a Rende – e la voglia sempre crescente di mettermi al servizio degli altri mi hanno spinta a candidarmi nella lista della “Lega Salvini Calabria”, a sostegno di Jole Santelli presidente».

Una donna in carriera, quindi? «Sì ma sono anche madre e moglie – ci tiene a precisare – un ruolo che mi aiuta a percepire la realtà in modo reale, toccandone con mano le difficoltà che le famiglie, il cittadino, la persona, incontra nel suo vivere quotidiano». Ed è da qui, da questa posizione privilegiata di donna “casa e politica”, che si osserva un mondo più reale. «Per questo – aggiunge – desidero continuare a dare il mio contributo attivo ai cittadini, ai calabresi» così come ha fatto dal 2014 al 2016, quando ha rivestito, per circa due anni, il ruolo di assessore alle politiche sociali, con delega alla Pubblica istruzione e alle Politiche di inclusione per il Comune di Rende. «In questi anni di esperienza assessorile – spiega la capolista della Lega nella Circoscrizione nord – sono tante le battaglie vinte che mi hanno vista in prima linea. Dall’aver tenacemente sostenuto, con benefici erogati, le fasce più deboli della società».

E quindi il suo appello per la Calabria che verrà. «La mia promessa, concreta e reale, – dice Ida Bozzo – è di continuare come fatto in questi anni a impegnarmi per il bene comune, affinché tutti possano davvero accedere a quei servizi che consentono di migliorare la qualità della vita. Continuerò ad ascoltare i problemi e le proposte che arriveranno dai territori, dalle persone, dai più fragili, affinché nessun cittadino si senta solo ma protetto dalle istituzioni. Cogliere le vostre istanze e restituirle al territorio con un risultato. Per questo – conclude nel suo appello al voto – vi invito a non far venire mai meno quel dialogo essenziale che dà senso al mio operato».

Commenta

commenti