Iacucci è solidale con il Governo Conte. Firmato l’appello “Basta con gli agguati”

Il Presidente della Provincia aderisce all’appello “Basta con gli agguati” lanciato dal quotidiano Il Manifesto contro gli attacchi verso il Governo, un appello firmato, ricorda Franco Iacucci, già da molti intellettuali ed esponenti della società civile. «Sono convinto che il Governo Conte stia lavorando bene, pur sotto il fuoco incrociato. Questo Governo sta affrontando da mesi una situazione drammatica ed inedita. Ha dovuto assumere decisioni difficili ma le misure prese per contrastare l’avanzata del virus stanno dando i risultati sperati. Così come i provvedimenti di carattere economico e finanziario hanno messo in campo enormi risorse per aiutare famiglie, aziende ed Enti locali».

«Certo, l’emergenza non è finita e c’è ancora molto lavoro da fare e lo stesso presidente Conte non ha nascosto le difficoltà del momento chiedendo scusa per alcuni ritardi nelle somme da erogare. Proprio ora bisognerebbe comprendere la necessità di restare uniti in questa battaglia, al di là dei colori politici. Alimentare la sfiducia e il malcontento è l’ultima cosa di cui l’Italia ha bisogno. Anche in Calabria, lo voglio ribadire, solo con la collaborazione e la concertazione tra le istituzioni possiamo lavorare bene e superare il momento drammatico. Solo remando tutti nella stessa direzione usciremo dalla tempesta».

