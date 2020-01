I tecnici rossoneri in visita nella tana del “Forza Ragazzi”

Proseguono senza sosta le attività stagionali della scuola calcio Forza Ragazzi, tra allenamenti, gare ufficiali con le varie categorie e appuntamenti legati all’impegno che, ormai da due anni, il club con sede a Schiavonea ha assunto come Centro Tecnico regionale per il Milan con compiti di coordinazione delle varie Academy rossonere sul territorio.

In particolare, nei giorni scorsi è arrivato a Corigliano Massimiliano Caniato, osservatore dei portieri per le Academy del Milan.

Quest’ultimo, che ha militato in Serie A anche con Udinese, Torino e Venezia, ha dedicato una giornata intera alle varie scuole calcio calabresi del circuito Milan Academy, articolandola in due momenti: la mattinata dedicata alla fase teorica, svoltasi al Relais “Il Mulino”, con i vari tecnici presenti che hanno potuto ascoltare i consigli del più esperto Caniato e interfacciarsi con lo stesso allenatore delle giovanili del club rossonero; nel pomeriggio, invece, spazio al calcio giocato sull’erbetta del “Maria ad Nives” di Schiavonea, con sessione di allenamento guidata da mister Caniato e occhi rivolti ai giovani selezionati dalle Academy

A quanto suddetto, è seguita qualche giorno dopo la visita di mister Giuseppe Fortunato, tecnico (qualificato Uefa A) Milan Academy. Quest’ultimo ha svolto una giornata di studio e allenamento con la scuola calcio Forza Ragazzi, come accade mensilmente da programma per il Centro Tecnico rappresentato dalla scuola calcio presieduta da Valentino Guerriero.

Soddisfatto per le attività che i giovani calciatori nostrani svolgono in quel di Schiavonea, anche mister Rino Gattuso ha fatto sapere di essere «sempre attento a quanto avviene nella scuola calcio e contento per i progressi che, di anno in anno, attraverso i sacrifici, si stanno portando avanti con professionalità, dedizione e impegno da parte di tutti coloro che fanno parte di Forza Ragazzi»

