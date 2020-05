I Produttori di Limoni di Rocca Imperiale donano 70 tute da bio-contenimento allo Spoke

Sono settanta le tute da bio-contenimento di alta gamma donate dalla società Cooperativa “Produttori di Limoni” di Rocca Imperiale allo Spoke di Corigliano Rossano. Un omaggio agli operatori sanitari che, quotidianamente, lottano contro l’infezione da Covid 19. Non sono mancate le dichiarazioni del direttore sanitario Pierluigi Canino, il quale ha dimostrato «Un sincero ringraziamento per la generosità e attenzione dimostrata che, in questo delicato momento, consente di arricchire la dotazione di questo Spoke di Dispositivi di Protezione Individuale monouso poco reperibili sul mercato ed estremamente importanti per la protezione dei nostri operatori sanitari».

Commenta

commenti