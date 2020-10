I commercianti di Castrovillari scendono in piazza. Solidarietà da Lo Polito

I commercianti di Castrovillari si sono ritrovati in piazza Municipio. Non si è fatta attendere la vicinanza di Domenico Lo Polito

No alla chiusura delle attività alle 18 voluta dal DPCM. Con questa motivazione i commercianti e gli esercenti di Castrovillari si sono ritrovati nel cuore del centro del Pollino. Le categorie in questione c’erano tutte, dai ristoratori arrivando fino ai baristi finendo ai proprietari di palestre e centri sportivi. Immediata la solidarietà da parte del Primo Cittadino Domenico Lo Polito che, tra l’altro, ci sono delle zone con alto livello di contagio le quali possono essere regolate direttamente dai sindaci. Davanti alla caserma dei Carabinieri di Castrovillari, in piazza Municipio, Lo Polito si è detto pronto a prendersi, assieme alla sua squadra di governo, tutte le responsabilità del caso.

