I bambini praticamente immuni al Coronavirus. Le ricerche lo confermano

Sembra proprio che il Coronavirus risparmi dal suo contagio i bambini. Infatti, secondo le ultime stime non si registrano casi nei minori di 15 anni. A riportarlo è l’autorevole mensile Focus che sottolinea come i dati dell’OMS parlano chiaro: l’80% delle morti per il virus è avvenuto su persone dai 60 anni in su. Secondo alcuni esperti e virologi di fama internazionale, i bambini vengono molto probabilmente infettati ma mostrano sintomi più lievi e che non portano a condizioni di pericolo. La spiegazione potrebbe essere per uno scudo protettivo maggiore da parte degli anticorpi. Dunque, una bella notizia per un virus che sta mandando in panico mezzo mondo e su cui si sta montando un’isteria collettiva che, alle volte, sembra essere ingiustificata e senza senso.

