Il 90° dell’Eco – Il dribbling dell’ultima giornata tra le squadre di calcio Calabro-Joniche

Il calcio non è solo un gioco. E’ un vero e proprio fenomeno sociale. Non importa a quale categoria tu appartenga : tutti, in questo sport, meritano il ruolo di Protagonista.

DI MARTINA CARUSO

Le luci degli stadi si spengono anche per questo weekend.

Il blackout inizia dalla Terza Categoria con l’1 a 1 combattutissimo nel derby tra Atletico Corigliano e Sibari; a segno Felicetti e Maritato per le rispettive compagini.

Nella giornata di riposo per il Campana, rimane sveglia la Folgore Paludi che porta a casa una vittoria importante rifilando ben 5 reti alla Themesen che non riesce ad ostacolare l’avversario: per i padroni di casa solo una rete firmata Madeo.

Il Real Corigliano Rossano dimostra ancora una volta di meritare la pole in questo campionato, battendo la Virtus Caloveto per 1 a 2. I padroni di casa, in questa gara, hanno dimostrato di non meritare la bassa classifica, facendo sudare parecchio i biancorossi.

Tornano a volare le vespe dell’Amica Calcio conquistando, finalmente, un risultato utile per il campionato di Seconda Categoria: i giallo neri hanno battuto 3 a 2 la Nuova San Sosti, avvicinandosi sempre di più alla zona PlayOff.

Medesimo risultato nella partita tra Calopezzati e Sportiva Cariatese, mentre, a fermarsi è il Cropalati che non va oltre il 3 a 3 contro il Villapiana; una gara comunque all’insegna dei goals.

Vincono fuoricasa, con il risultato secco di 0 a 2, i Rangers Corigliano che mantengono saldo il secondo posto nel campionato.

Ricco di goals anche il match di metà classifica nel campionato di Prima Categoria, finito 3 a 3, tra Mirto Crosia e Real Montalto Calcio, che vede protagonista il bomber di casa Thomas De Vincenti siglare una doppietta.

Ma a regalare soprese è il Campionato di Promozione in cui non può passare inosservata la sconfitta, in casa della Juvenilia Roseto, della Rossanese. Il risultato negativo di 2 a 1 per i rossoblu arriva dopo ben 8 risultati utili positivi, davvero uno scossone per i ragazzi di Aloisi che avevano appena conquistato il primo posto in classifica.

Arriva la vittoria, invece, per i delfini della Marina di Schiavonea che battono 2 a 1 la Promosport. Un’atmosfera casalinga che ha giovato sicuramente al centrocampista Tramontana che, con la doppietta personale, ha letteralmente trascinato la squadra alla vittoria.

Questa giornata, anche in Eccellenza, ci ha regalato match entusiasmanti: in evidenza il derby cosentino tra la Morrone e la Paolana, in cui non ha prevalso nessuna delle due squadre, concludendosi sullo 0 a 0.

Pareggio anche per lo Scalea e vittoria di 0 a 1 per Isola Capo Rizzuto in casa del Cotronei.

Un weekend da dimenticare per le calabresi militanti in Serie D: il Corigliano torna a casa sconfitto dal Marsala per 2 a 1, mentre il Castrovillari perde 1 a 0 contro i rosaneri del Palermo.

Tutte vincenti, invece, il Rende e il Catanzaro in Serie C che hanno rimediato il medesimo risultato di 1 a 0 sugli avversari.

Gli amaranto riescono ad incrementare il vantaggio esterno per 0 a 2 sulla Sicula Leonzio.

Tre punti per il Crotone e zero punti per il Cosenza nel campionato di Serie B chiudono definitivamente questo weekend calcistico.

Commenta

commenti