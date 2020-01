Guccione: Zingaretti arriva in Calabria per spingere Callipo verso la vittoria

“Il segretario nazionale del Pd arriva in Calabria nel momento forse più difficile e cruciale della storia recente di questa regione”

Il Pd calabrese inizia un nuovo corso, completamente diverso rispetto a quello appena conclusosi. Ne è convinto il candidato al consiglio regionale calabrese Carlo Guccione che commenta l’approdo in regione del segretario Zingaretti. “Il segretario nazionale del Pd arriva in Calabria nel momento forse più difficile e cruciale della storia recente di questa regione, naturalmente non solo politica. C’è Callipo da spingere verso la vittoria casa per casa, certo. La partita è apertissima è la vinciamo noi. Ma c’è anche dell’altro in questa che è tutt’altro che una visita di routine per Nicola Zingaretti. L’inizio di un nuovo corso per il partito regionale.

“SI CAMBIA SOTTO LA BANDIERA DEL PD DI CALABRIA”

“Ora il nodo principale è sciolto e la strada intrapresa non fornisce più possibilità di inversioni spericolate. Il sentiero è tracciato, indietro non si torna. Il Pd calabrese – continua ancora Guccione – ha cambiato per davvero stavolta la sua storia e ha dato il via ad un nuovo corso. Fatto di aria nuova dentro le stanze, di una visione d’insieme della società calabrese non alimentata dal trasversalismo. Un Pd calabrese che a prescindere dall’esito elettorale, che sarà vincente e positivo, ha mostrato di avere coraggio e progetti.

Si cambia, sotto la bandiera del Pd di Calabria. E si cambia per il meglio e per il bene della regione perché il più grande partito della sinistra del Paese, e direi anche l’unico rimasto in giro degno di questo nome, finalmente ha rimosso dal suo dna, dal suo “peccato originale”, quelle ombre e quelle allusioni negative che lo hanno fatto percepire fin qui nella società conterranea più abile al consociativismo che alla progettazione di una società migliore, più vivibile per i calabresi”.

