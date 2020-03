Guccione: PO di Castrovillari da dedicare all’emergenza Covid-19

Di seguito la nota stampa del consigliere regionale del Partito Democratico Carlo Guccione: «Ringrazio il commissario dell’Asp Giuseppe Zuccatelli che, a seguito dell’incontro tenutosi ieri mattina, ha fatto seguito alla proposta da me illustrata e frutto di un lavoro portato avanti dal dottor Giovanni Malomo, responsabile dell’Unità di Pneumologia territoriale dell’Asp, per l’aumento dei posti letto all’ospedale Spoke di Castrovillari e per l’apertura dei ricoveri della U.O.C. di Pneumologia a partire da oggi». È quanto ha affermato il consigliere regionale del Partito Democratico Carlo Guccione.

Ecco i dettagli della determina del commissario straordinario dell’Asp di Cosenza, Giuseppe Zuccatelli:

“A seguito della progettazione per emergenza Covid-19 tra tutti i Presidi Ospedalieri dell’Asp di Cosenza si è individuato il PO di Castrovillari da dedicare all’emergenza Covid-19, perché presenta, dal punto di vista strutturale i requisiti previsti e gli spazi dove allocare le Unità Operative senza effettuare lavori aggiuntivi e la possibilità di isolamento dei pazienti affetti da sindrome da Covid-19.

Pertanto si procede alla istituzione presso codesto presidio ospedaliero di 38 posti letto suddivisi in:

– 10 posti letto di Terapia Intensiva Generale e Anestesia;

– 14 posti letto di Terapia Intensiva e sub Intensiva Respiratoria;

– 14 posti letto di Pneumologia

Per un totale complessivo di 38 posti letto.

Nelle more di espletare le relative procedure concorsuali dei direttori delle U.O.C. di Anestesia e Rianimazione e U.O.C. di Pneumologia e della Istituzione della U.O.C. di Terapia intensiva e sub Intensiva respiratoria, in previsioni dell’espletamento delle nuove procedure concorsuali per le dotazioni organiche aggiuntive delle suddette U.O.C.

Si dispone l’apertura dei ricoveri dalla U.O.C. di Pneumologia dal 12/03/2020, con il personale già in servizio della stessa Unità, coadiuvati nell’espletamento della turnazione di servizio dal personale della U.O.C. di Anestesia e Rianimazione, con la formula di remunerazione di turni aggiuntivi.

L’attività di endoscopia toracica viene affidata temporaneamente al Dott. Francesco Tirone già direttore della stessa U.O.C. e in pensione, sottoforma di remunerazione per turni aggiuntivi.

Il coordinamento di tutte le attività delle U.O.C. in oggetto presso il PO di Castrovillari viene affidato al Dott. Giovanni Malomo sotto le direttive del Direttore sanitario di presidio dott. Lello Cirone”.

