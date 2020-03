Guccione apprezza l’ordinanza della Santelli: «Polemiche incomprensibili»

Carlo Guccione, consigliere regionale del Partito Democratico, esprime apprezzamento per l’ordinanza emanata da Jole Santelli ieri, 22 marzo. In essa, si impedisce spostamento delle persone in entrata e in uscita dal territorio regionale, salvo che per comprovate esigenze lavorative e gravi motivi di salute.

«Non sono comprensibili – sottolinea – le polemiche scatenate da questa ordinanza che va nello spirito di salvaguardare la salute di chi vuole rientrare e di chi già risiede in Calabria. Qualche settimana fa si è già assistito a un fenomeno disordinato, confuso di rientri di persone dal Nord Italia verso il Sud che sta creando non pochi problemi al fine del contenimento del contagio».

Carlo Guccione, a nome dei Dem calabresi, si augura che ci sia un effettivo rigore e controllo nel far rispettare tali provvedimenti. «La Lega – nota il consigliere regionale – che ha espresso critiche e non ha condiviso tale ordinanza rischia di apparire, forse in modo non voluto, a sostegno solo di alcune regioni del Nord. Ma oggi non è il tempo delle polemiche, abbiamo bisogno di scelte condivise».

Infine, una precisazione: «Gli organi istituzionali della Regione devono essere messi nelle condizioni di poter operare. Una Giunta, dopo 50 giorni, è stata varata.Ci auguriamo che, nella prima seduta del Consiglio regionale di giovedì, oltre ad eleggere gli organismi statutari, la presidente Santelli attraverso una informativa illustri in maniera dettagliata lo stato dell’arte di tutto ciò che è stato realmente attuato per fronteggiare l’Emergenza Covid-19. Deve informarci su quanti posti letto in più ad oggi sono realmente attivi, quanti sono quelli destinati ai Reparti di Malattie Infettive, di Pneumologia e quanti posti sono invece pronti per la Terapia intensiva. Così come è necessario sapere ruoli e funzioni di ciascun ospedale Hub e Spoke della regione».

