Guarisce dal Coronavirus a 101 anni. Durante il ricovero non ha mai smesso di fare esercizi fisici

Nella mentalità orientale esistono due punti cardini: la cultura del lavoro e la forza di volontà. La storia di nonno Zhou va in questa direzione: 101 anni e nessuna voglia di arrendersi di fronte al Coronavirus tanto da sconfiggerlo. Siamo a Wuhan, capitale mondiale del Covid-19, e – come riportato da La Repubblica – questo arzillo vecchietto non ha mai smesso di ripetere agli infermieri la sua premura: «Devo prendermi cura di mia moglie, ha 92 anni». E poi ancora: «Non prendetevi cura di me, fate il vostro lavoro». Ma il dato più esaltante di questa bella vicenda è che si è sempre lavato autonomamente, ha mangiato da solo e non ha mai smesso di fare esercizi. Una bella storia quella di Nonno Zhou, che è – tra l’altro – il più anziano paziente al mondo ad essere stato dimesso dopo aver contratto il Coronavirus. Un esempio per tutti.

