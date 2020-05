Guanti e mascherine per strada, a Terranova tolleranza zero

Chi sarà sorpreso ad abbandonare e sporcare le strade cittadine con guanti in lattice e mascherine sarà sanzionato. Il rispetto e la tutela dell’ambiente deve camminare di pari passo con l’azione di prevenzione che in questi mesi abbiamo imparato ad osservare meticolosamente per non essere contagiati dal Covid-19.

È quanto dichiara il vicesindaco Massimiliano Smiriglia invitando tutti a mantenere specialmente in questo momento comportamenti responsabili e civili.

Ci saranno gravi conseguenze per l’ambiente – aggiunge – se continuiamo a comportarci come purtroppo molti di noi stanno facendo senza pensare al danno che azioni simili provocano.

Disfarsi dei presidi di prevenzione usa e getta lasciandoli cadere per terra come se niente fosse, significa sporcare gli spazi comuni e mancare di rispetto a quei cittadini che, anche in questa parentesi, hanno continuato a praticare la raccolta differenziata. Contro queste persone l’Amministrazione osserverà tolleranza zero.

