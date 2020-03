Gruppo PD Consiglio Regionale: «Subito il Consiglio o ci autoconvocheremo in maniera permanente»

Di seguito la nota stampa del Gruppo PD del Consiglio Regionale, dopo aver appreso il rinvio della seduta di insediamento del Consiglio regionale

«Abbiamo appreso da pochi minuti della richiesta da parte della maggioranza consiliare di rinviare, per l’ennesima volta, la seduta di insediamento del Consiglio regionale. Il presidente uscente Irto, destinatario della istanza, non ha potuto far altro, in ossequio alla prassi istituzionale, che accogliere la richiesta, pur esprimendo la propria contrarietà. Le ragioni addotte dalla maggioranza, relative alla volontà di tenere la seduta in modalità da remoto per evitare rischi di contagio, potrebbero anche essere condivisibili, se fosse questa la vera ragione. Noi crediamo, invece, che il passo compiuto dalla maggioranza sia dovuto esclusivamente alle frizioni interne che non hanno consentito finora alla Presidente Santelli di completare la sua Giunta. In una situazione senza precedenti di crisi sistemica dell’intero Paese, non siamo disposti pertanto ad avallare un atteggiamento che tiene in stallo una intera Regione solo per la spartizione delle poltrone. Ecco perché, ribadendo il nostro pieno favore per lo svolgimento da remoto, se il Consiglio non verrà riconvocato entro pochissimi giorni, il Gruppo consiliare PD si autoconvocherà in maniera permanente presso l’Aula dell’Assemblea Legislativa. Nel frattempo, nulla vieta alla Presidente Santelli di dotare la Calabria, entro le prossime ore, di una Giunta completa e operativa: l’elezione diretta da parte dei cittadini, implica anche che la Presidente eserciti a pieno i suoi poteri e superi di slancio le beghe alimentate da coloro che, all’interno della sua coalizione, non dimostrano di possedere quella responsabilità che i tempi a gran voce richiedono».

