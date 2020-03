Il gruppo iGreco mette a disposizione 120 posti letto per l’emergenza Coronavirus

«Offriamo anche il nostro personale medico e paramedico»

A fronte dell’imperante emergenza Coronavirus, ci impegniamo a mettere a disposizione del servizio sanitario 120 posti letto e il nostro personale medico e paramedico. Lo annuncia il gruppo iGreco – che offre prestazioni sanitarie convenzionate – in un documento inviato ai vertici della Regione e della sanità calabrese e della provincia di Cosenza. «Sentiamo il dovere morale e professionale – si legge in una nota – di essere in prima linea per contribuire a combattere la drammatica battaglia contro il coronavirus a fianco delle strutture pubbliche. Per questa ragione – si legge ancora – confermiamo il nostro impegno a mettere a disposizione del servizio sanitario nazionale il nostro personale medico e paramedico e 120 posti letto».

LA NOSTRA STRUTTURA SUPPORTO AGLI OSPEDALI PUBBLICI

Centoventi posti letto che il gruppo ha così poi specificato nel dettaglio, come disponibilità, nello stesso documento inviato ai vertici della Regione e della sanità. «60 posti letto (attualmente autorizzati per riabilitazione estensiva) situati all’interno del plesso ex Madonna della Catena, a Dipignano. Altri 60 posti letto all’interno dell’intero plesso ospedaliero ex La Madonnina, a Cosenza. Posti letto attualmente autorizzati e accreditati per acuti, chirurgia, ortopedia, traumatologia e otorinolaringoiatria. Posti letto, giova sottolinearlo, tutti dotati di impianto di ossigeno e vuoto.

«Questa struttura – fa ancora presente il gruppo – potrà essere utilizzata, oltre che per combattere direttamente il Covid-19 (sub intensiva, etc), anche come supporto agli ospedali pubblici relativamente alle attività per le quali è già autorizzata e accreditata». Infine, ribadisce il gruppo iGreco, «tutto il personale sanitario e parasanitario è a disposizione per qualsiasi evenienza. Solo tutti insieme possiamo superare questo momento drammatico che sta mettendo a dura prova il Paese».

