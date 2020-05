Grosso incendio nella zona industriale di Corigliano

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Trebisacce. A fuoco materiale di risulta e tubi abbandonati

Un grosso incendio si è sviluppato nei pressi di uno dei capannoni situati nella zona industriale di Corigliano, nell’area a monte della Statale 106. A quanto pare si tratterebbe di una zona vicina ad un magazzino di prodotti ittici dove si trovava diverso materiale di risulta e tubi in plastica abbandonati. Non si conoscono ancora le cause dell’incendio che sono ancora in via di accertamento anche per capire se le fiamme abbiamo interessato solo l’esterno dell’area o eventualmente anche il parco macchine della vicina azienda e la struttura. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del distaccamento di Trebisacce. La zona rimane accessibile solo ai mezzi di soccorso.

La coltre di fumo nera alta decine di metri è visibile da più parti della Piana di Sibari.

