Grillo e De Bonis nuovi coordinatori di Avanguardia Libera

Un progetto politico nuovo non si dice tale solo a parole, ma va oltre, attraverso la pratica dell’innovazione, nella consapevolezza che non può esserci novità alcuna nei fatti, se prima questa non sia preceduta da un’evoluzione di pensiero. Su questa riflessione, si è riunita la base di Avanguardia Libera procedendo alla nomina dei componenti del nuovo Direttivo nonché all’individuazione dei nuovi Coordinatori del Movimento: la Dr.ssa Emilia Grillo Coordinatore del Movimento e Edoardo De Bonis Coordinatore del Movimento Giovani.

Le scelte di Avanguardia Libera, fin dal suo avvento particolarmente vicina alle dinamiche sociali delle problematiche giovanili a mezzo i suoi soci fondatori Marco Graziano e Raffaele Vulcano chiamati, di recente, a svolgere compiti più alti in seno alla grande casa dell’UDC, saranno perseguiti ancor oltre dai nuovi coordinatori e dal direttivo al completo, che, oltre ai responsabili del movimento testè menzionati, di diritto appartenenti al Direttivo, conta in seno al medesimo figure di prim’ordine nelle persone di Luigi Salerno e Nicola Scigliano, aventi già maturata esperienza professionale e politica, rispettivamente responsabili del Dipartimento Comunicazione e Ambiente e Dipartimento Fusione e Legalità.

Ulteriore forza motrice è data dalla presenza di Chiara Le Fosse e Giuseppina De Marco, le quali contribuiranno alla crescita di Avanguardia Libera rispettivamente responsabili del Dipartimento Famiglia e Sociale e Dipartimento Pari Opportunità. Avanguardia libera è da sempre vicina alle problematiche dei cittadini di Corigliano-Rossano – chiosa il neo Coordinatore Grillo – e sarà sempre presente e vigile sul modus operandi amministrativo cittadino, offrendo collaborazione e dando supporto a tutti, al fine di poter migliorare servizi e dare lustro alla terza città della Calabria.

Ormai è palese lo spopolamento del territorio da parte dei giovani – conclude il Coordinatore dei Giovani De Bonis – pertanto, Avanguardia Libera vuole raggiungere l’obiettivo di realizzare una rete socioculturale e professionale atta a dare humus alle molteplici menti giovani che abbandonano la nostra terra, proprio per contrastare il fenomeno della “fuga dei cervelli”. Ai neo coordinatori ed al direttivo al completo, in cui si segnala, fatto più unico che raro alle nostre latitudini, una massiccia presenza rosa, vadano i migliori auguri di buon lavoro per la crescita complessiva del movimento, fin dal suo avvento perenne pungolo nelle vita politica e sociale del territorio.

