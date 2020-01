Graziano si presenta: «La Sibaritide ha bisogno di rappresentati forti»

Il capolista dell’UDC alle prossime elezioni regionali del 26 gennaio rilancia la questione della rappresentatività autorevole e ricorda come la mancanza di persone “abbastanza forti nelle istituzioni” abbia condizionato alcuni grandi scippi nella Sibaritide. Uno su tutti: l’ex Tribunale di Rossano

«Nella maggior parte dei casi sono gli uomini a cambiare il destino delle cose e se oggi siamo qui, in tanti, vuol dire che un destino diverso per la Calabria, per il nostro territorio, lo sogniamo tutti e tutti vogliamo essere protagonisti di un cambiamento». È un Giuseppe Graziano dal forte carattere empatico e umano quello che stasera in un’affollata sala Magna Grecia dell’Hotel Roscianum ha presentato la sua candidatura al Consiglio regionale della Calabria in vista delle elezioni di domenica 26 gennaio prossima. Il fondatore de Il Coraggio di Cambiare l’Italia concorrerà da capolista nella formazione dell’Unione di Centro («la grande casa dei moderati – ha ricordato – che deve ritornare ad avere un ruolo guida nel Paese») portando con se il sostegno del movimentismo civico del CCI, appunto, ma anche del Popolo della Famiglia.

Una rappresentanza forte anche nel prossimo governo regionale

Il generale dell’ex corpo forestale dello Stato, già segretario questore del Consiglio regionale nell’ultima legislatura, e promotore della legge sulla fusione di Corigliano-Rossano, dopo le amministrative della primavera scorsa che hanno dato a Flavio Stasi l’onore e l’onere di sedere sullo scranno della neapolis della Sibaritide, ci riprova su un terreno di gioco a lui più congeniale: le regionali. «Per portare – ha detto – all’interno del Governo regionale un vero rappresentante della gente». Un concetto, quello della rappresentatività autorevole, che Graziano ha ribadito più volte durante il suo intervento. «Portiamo un valore – ha precisato – all’interno della coalizione del Centrodestra che, siamo certi, in caso di vittoria sarà determinante e avrà senza dubbio il suo spazio all’interno degli organi di Governo regionale. Ecco perché è importante – questo l’appello al voto di Graziano – uscire non solo con un buon risultato ma con il miglior risultato».

Jole Santelli e la storia del soppresso Tribunale di Rossano

Ma il valore della rappresentatività nel Graziano-pensiero non è solo nelle prospettive future ma nella visione retroattiva degli ultimi anni. «Nella mia breve esperienza all’interno delle istituzioni calabresi (appena due anni e mezzo) – ha ricordato –mi sono sempre battuto per le ragioni dei calabresi e ho cercato, seppur dall’apposizione, di essere tutore dei diritti dei cittadini e di essere promotore di nuove ed importanti sfide come quella della fusione di Corigliano-Rossano». E da qui ha ricordato, tra le altre, le battaglie portate avanti per il piano trasporti e quelle per un migliore accesso ai servizi destinati alle categorie svantaggiate. «Probabilmente, se in passato – ha aggiunto – avessimo avuto altri rappresentanti forti di questo territorio nelle opportune sedi avremmo evitato la chiusura del Tribunale». E qui l’inciso politico a difesa di Jole Santelli, oggi candidata presidente della Regione Calabria, che da queste parti ha ricevuto pesanti critiche per non essersi battuta da parlamentare a difesa del poi soppresso presidio di giustizia di Rossano. «Non siamo stati difesi da nessuno – ha detto Graziano – perché non avevamo rappresentanti della Sibaritide molto forti nelle istituzioni. Ma stessa cosa si può dire dell’immobilismo dei rappresentanti istituzionali espressione di questo territorio che in questi ultimi cinque anni sono stati forza di governo alla regione e che non hanno fatto un bel nulla per tutelare il diritto alla salute di questo territorio». Ecco, perché, «c’è necessità – ha concluso – di dare fiducia a persone che abbiamo competenze e coraggio di difendere questo territorio».

