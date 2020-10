Rocambolesco incidente su Viale della Repubblica. Interviene anche l’Elisoccorso

Rossano si è svegliata con l’apprensione per un incidente accaduto questa mattina su Viale della Repubblica. Coinvolte tre donne

Un rocambolesco incidente si è consumato questa mattina in viale della Repubblica, ossia in quella che è una delle arterie principali dell’Area Urbana di Rossano. Ancora poco chiare le dinamiche dell’accaduto. Le immagini, però, sono chiarissime: una Ford KA, sulla quale viaggiavano due donne, si è ribaltata con il vetro del parabrezza andato in mille pezzi al centro della carreggiata; mentre l’altra auto, una Fiat 500, a bordo della quale viaggiava una ragazza, che usciva dal parcheggio ha subito dei danni sulla parte frontale.

Come dicevamo sono state coinvolte tre donne, due erano dentro l’auto capovolta. Una di loro ha subito una lussazione alla spalla. Sul posto è stato necessario anche l’intervento dell’elisoccorso di Cosenza che fortunatamente è ripartito senza bisogno di trasportare pazienti). I rilievi del caso sono affidati alla Polizia Locale di Corigliano-Rossano mentre sul posto hanno operato anche i Vigili del Fuoco, che hanno estratto una delle donne rimasta tra le lamiere, e la Polizia di Stato.

di Josef Platarota

