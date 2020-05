Grande successo per il contest dedicato a Gianni Rodari

Corigliano-Rossano si appresta a vivere le giornate rodariane e c’è ancora tempo per presentare gli elaborati

«Come un sasso nelle stagno, provocare reazioni, contribuire a promuovere movimento attraverso l’esercizio della capacità creativa, educare all’uso e alle combinazione delle parole come momento ludico, ma anche come occasione di riflessione. L’obiettivo delle Giornate Rodariane, il concorso pensato per celebrare i 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari e che premia i piccoli scrittori in erba della città, è stato già pienamente raggiunto. Sono tantissime le proposte già pervenute».

È quanto fa sapere l’assessore alla Città della Cultura e della Solidarietà Donatella Novellis esprimendo soddisfazione per il successo che l’iniziativa promossa in collaborazione con la casa editrice Coccole Books e che gode del patrocinio del Comune di Omegna, città natale di Gianni Rodari, sta riscuotendo.

La Novellis coglie l’occasione per ringraziare con il Sindaco Flavio Stasi il professore Walter Fochesato, studioso di letteratura per l’infanzia e di storia dell’illustrazione, da più di 30 anni, coordinatore redazionale del mensile Andersen. Il Mondo dell’Infanzia, che della giuria sarà il presidente. Fochesato che, tra le altre cose, insegna al dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Genova e Storia dell’Illustrazione presso l’Accademia di Belle Arti di Macerata, ha offerto il proprio contributo per spiegare la mission del contest attraverso un video messaggio.

#100RodariInCoRo, il regolamento. La composizione del testo deve essere sotto forma di filastrocca, in 8 versi distribuiti in due strofe. Le opere dovranno essere inedite ed originali. Sapone e gatto. È, questo, il binomio fantastico di Gianni Rodari che dovrà essere usato all’interno della composizione. Quella più votata dalla giuria diventerà il manifesto ambientale dei ragazzi della nostra città e dopo essere stata tradotta in segni e disegni da un noto illustratore per ragazzi, sarà diffusa presso gli uffici e le scuole di Corigliano-Rossano come poster e cartoline. Le filastrocche vanno inviate a info@coccolebooks.com. Nell’oggetto va indicato Concorso Filastrocca Giornate Rodariane. I termini scadono sabato 30 maggio se si partecipa come classe; martedì 30 giugno se la proposta è individuale.

