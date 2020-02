Grande successo per il Carnevale di Caloveto

Sospese in via precauzionale le manifestazioni di Carnevale di ieri, martedì 25

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Caloveto Umberto Mazza e dall’assessore al turismo e allo spettacolo Paolo Laurenzano per il successo della manifestazione tenutasi in paese la domenica di Carnevale. L’applaudita performance della quadriglia e la sfilata dei sette carri allegorici lungo il percorso straripante di gente, rappresentano due delle immagini più significative del Carnevale cittadino. Restituiscono il senso di unità, partecipazione e condivisione di cui la comunità anche in questa occasione si è resa protagonista. Il Primo Cittadino coglie l’occasione per ringraziare quanti hanno contribuito, dal mondo dell’associazionismo a quello della Scuola, al successo dell’iniziativa patrocinata dall’Amministrazione Comunale e promossa dalla Pro Loco cittadina guidata da Fabrizio Zicarelli con le scuole dell’infanzia P.Corradetti, primaria Dante Vennari e secondaria di Primo Grado M.Fusaro e l’associazione culturale Agorà 18.

La quadriglia calovetese ha visto la partecipazione attiva ed il contributo anche di diversi consiglieri. Gli organizzatori hanno inteso sospendere, in via precauzionale, le manifestazioni di ieri (martedì 25) che prevedevano la rappresentazione della morte del carnevale con il Nanno morto per le vie del paese – e ‘re fimmine che si ripilanu!

