Appuntamento il prossimo venerdì 21 febbraio (alle 21) al teatro San Marco di Corigliano-Rossano. Ci sarà da ridere… e tanto

A grande richiesta, dopo il sold-out di questa estate all’anfiteatro De Rosis del centro storico di Rossano, ritorna la divertentissima commedia (ultima in ordine di tempo) “Tutto a posto”, firmata dall’attore e regista Gianpiero Garofalo e portata in scena dalla ormai consolidata e affiatata compagnia Codex 8e9. Appuntamento venerdì 21 alle ore 21 nella cornice del teatro San Marco di Rossano scalo. I biglietti in prevendita sono disponibili presso la biglietteria dello stesso teatro oppure presso l’ottica Corallino (via Margherita – Rossano).

Lo spettacolo rientra nella programmazione (fuori concorso) dell’undicesima edizione di “Sipario d’Oro” premio nazionale di teatro comico, promosso ed organizzato dalla stessa compagnia Codex 8e9 con il patrocinio dell’associazione teatrale Vita (volontari italiani teatro amatoriale).

Insomma, chi non vuole perdersi gli sketch esilaranti tra Caterina Parrilla e Filomena Capalbo, chi vuole gustarsi la teatralità espressiva di Gianpiero Garofalo, chi – insomma – vuole godersi due ore di spettacolo all’insegno della comicità senza perdere il filo lungo i valori della vita, beh, non ha altro da fare che prenotare il suo posto nella galleria del San Marco.

