Il grande cuore della Guardia di Finanza a fianco delle zone rosse calabresi

Le Fiamme Gialle della Tenenza di Montegiordano, nel corso dell’attuazione del dispositivo messo in atto dall’Autorità governativa in queste fasi dell’emergenza, oltre a svolgere la propria attività di prevenzione e tutela della saluta pubblica, sono vicini alle popolazioni più colpite dal contagio del Coronavirus.

Nello specifico, in questi giorni si sono registrati numerosi casi di assistenza alla popolazione, in particolare a cittadini del Comune di Oriolo, dichiarata zona rossa dal Presidente della Regione Calabria, ove è stata colpita dal contagio anche parte dell’amministrazione comunale.

L’altruismo dei militari, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e di sicurezza, ha consentito di aiutare diversi anziani e famiglie che, vista l’emergenza, a causa delle loro patologie e per paura del contagio, non potevano muoversi dalle proprie abitazioni neanche per le normali operazioni di vita quotidiana tipo effettuare la spesa.

Serrate sono altresì le attività di controllo dei finanzieri sulla S.S.106 Jonica, giuntura di accesso tra la Basilicata e la Calabria, Regioni chiuse agli spostamenti immotivati da comprovate esigenze lavorative e di salute.

