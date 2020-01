GoEnergy Volley: i rossoneri tornano sconfitti da Tricase

Non riesce il colpo esterno alla Goenergy Volley. La squadra rossonera torna sconfitta da Tricase, tre a zero per l’Aurispa Alessano, nessun set conquistato dalla squadra di Vincenzo Nacci. Dopo la sconfitta d’esordio altro stop contro i pugliesi, all’inizio del girone di ritorno per la formazione del presidente Gennaro Cilento. La gara. Nel primo set sempre avanti la squadra di casa. Due rimonte per la Goenergy, che a tratti ci ha messo la giusta voglia, ma non è bastato. La prima partita se la aggiudica l’Aurispa col punteggio di venticinque a ventuno. Nel secondo set ancora sempre avanti l’Alessano. Anche in questa occasione parziale praticamente sempre guidato dai padroni di casa che chiudono sul punteggio di venticinque a diciannove. Nella terza partita non cambia il film della gara. Ancora a diciannove Turano e compagni e tre punti alla formazione pugliese. Ad analizzare la sconfitta il direttore sportivo Pino De Patto: «Purtroppo le mie sensazioni erano giuste. Siamo arrivati a questa partita non in ottime condizioni e si è visto. Applausi a Cester, (autore di sedici punti), in campo per aiutare la squadra, ma obbiettivamente in precarie condizioni fisiche. Il nostro giocatore ha dato davvero il massimo ed è giusto sottolinearlo. Poi cosa dire, siamo una squadra giovane, bisogna stare dietro a questi ragazzi praticamente ventiquattrore al giorno. Evidentemente il panettone ci è rimasto sullo stomaco. Comunque non disperiamo, e siamo pronti a rimetterci al lavoro. Ancora il campionato è lungo e possiamo toglierci tutti insieme belle soddisfazioni. Complimenti all’Alessano, che ha disputato una partita determinata ed ha vinto con merito». Dopo questa sconfitta la Goenergy resta a diciotto punti. Nel prossimo turno sfida importante per i rossoneri. Al PalaCorigliano arriverà infatti la Gestioni e Soluzioni Sabaudia, reduce dalla sconfitta nel derby ad opera della Roma Volley Club.

