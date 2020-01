GoEnergy: Si riparte. Domani in campo a Tricase contro l’Aurispa

Torna in viaggio la Goenergy. La squadra del presidente Gennaro Cilento oggi pomeriggio partirà alla volta di Tricase, per iniziare domani contro il pugliesi dell’Aurispa Alessano il girone di ritorno. Finora il bilancio dei rossoneri è positivo. Quarto posto, diciotto punti, sei vittorie e quattro sconfitte. Un dato statistico, nessuna gara vinta o persa si è conclusa al quinto set. Domani si torna in campo per cercare di continuare il trend positivo, dopo la brillante vittoria interna a Santo Stefano contro la per niente arrendevole Golem Palmi. All’andata, la giovane squadra di Nacci subì una sconfitta forse provocata più dall’eccessiva tensione che da lacune di carattere tecnico. Nel gruppo c’è adesso un’aria decisamente diversa. Sono migliorati sia i meccanismi che l’intesa, e c’è voglia di tornare con un risultato positivo per continuare a migliorare una già di per se soddisfacente posizione di classifica. Il direttore sportivo Pino De Patto: «L’esperienza mi dice che dopo le festività e dopo le pause spesso ci sono delle sorprese. Nell’ultima partita contro Palmi abbiamo vinto bene, tra agonismo e determinazione, ma ora dobbiamo essere bravi a ricominciare con la stessa voglia. Purtroppo tra influenza e virus non siamo, in generale, al massimo della condizione, ma sono certo che chiunque scenderà in campo riuscirà a dare il massimo per aiutare la squadra. Affrontiamo questo girone di ritorno con tanta voglia di fare bene, per dare le giuste e meritate soddisfazioni alla dirigenza, alla tifoseria e naturalmente a noi stessi». Gli avversari. La squadra del tecnico Francesco Denora Caporusso, arrivato in squadra alla vigilia di Natale subentrando a Livio Bramato, è reduce dalla vittoria nel derby fuori casa contro la Bcc Leverano. Alessano occupa attualmente il penultimo posto a nove punti in classifica, frutto di tre vittorie e sette sconfitte. Arbitri della gara, che si disputerà nel palasport di Tricase, Luigi Pasciari ed Antonio Capolongo. Sarà possibile seguire l’intera gara in diretta streaming su legavolley.tv. Sui canali social della squadra ci saranno aggiornamenti ed info sin dal riscaldamento pre partita.

