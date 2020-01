GoEnergy Corigliano Rossano: ad Ottaviano arriva la sconfitta

Arriva un’altra sconfitta per la squadra del presidente Cilento. La formazione rossonera cade per tre a zero ad Ottaviano, contro la Emra Foods, al termine di una battaglia sportiva agonisticamente tirata. Un cartellino rosso per squadra, diversi i punti contestati. La Goenergy perde combattendo, evidenziando progressi rispetto la partita persa in casa contro Sabaudia. Ma non è bastato.

Al PalaCercola la squadra del tecnico Vincenzo Nacci ha alternato buone cose ad errori evitabili e spesso non provocati. Nel primo set non esaltante approccio alla partita, nel secondo e terzo parziale decisamente meglio nei meccanismi i rossoneri. Ma alla fine i campani portano a casa i tre punti vendicando la sonora sconfitta subita al Palacorigliano.

E si rimedia una disfatta amara. Qualche numero. Match lungo ed interrotto, della durata di un’ora e trentasette minuti. Il terzo set, pause comprese è durato ben quarantotto minuti. Per Corigliano Rossano e complessivamente top scorer della serata Davide Cester con sedici punti, per i padroni di casa quindici palloni messi a terra per Felice Sette. A conti fatti in casa Goenergy si resta sesti a diciotto punti, subendo la settima sconfitta stagionale. La dichiarazione a fine partita del presidente Gennaro Cilento, presente al PalaCercola, insieme a tanti tifosi rossoneri :

«Rispetto al girone di andata siamo un’altra squadra. Lo ammetto, sono molto deluso. Giochiamo con la giusta cattiveria solo a tratti. Se non si inverte la tendenza sarò costretto ad avviare una serie di provvedimenti anche duri se necessario. Deve tornare grinta entusiasmo e voglia. Noi dobbiamo e vogliamo continuare la stagione divertendoci e combattendo, giocando in modo arrendevole non si va da nessuna parte». E domenica prossima al PalaCorigliano arriverà la forte Tuscania. Un avversario da prendere con le molle che viaggia nei piani alti della classifica. Da martedì si torna a lavoro, per prepararsi al meglio alla gara contro i bianco azzurri.

