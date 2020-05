Nella mattinata di ieri gli scout, attraverso i suoi rappresentanti, hanno consegnato al Direttore Sanitario dell’ OspedaleNella mattinata di ieri gli scout, attraverso i suoi rappresentanti, hanno consegnato al Direttore Sanitario dell’ Ospedale Spoke di Corigliano Rossano, Dott. Pierluigi Carino, i saturometri che L’Agesci Calabria ha destinato a tutti gli hospedali Covid della Regione.

Già Nei giorni scorsi i Responsabili di Zona, Enza Tavernise e Giuseppe Pellegrini, avevano dato notizia della donazione che avrebbero disposto in favore delle strutture sanitarie indicate dalla regione.

La Zona Alto Jonio composta dai gruppi Cassano1, Castrovillari1, Castrovillari2, Castrovillari5, Saracena1, Trebisacce2, Corigliano1, Rossano1, Rossano2 e Rossano3 ha accolto con favore l’iniziativa ed attraverso il Comitato di Zona, dopo aver contattato l’azienda sanitaria di Cosenza, ha preso i contatti con la direzione sanitaria dello Spoke di Rossano, consegnando stamattina i preziosi saturometri.

«Un particolare grazie da parte nostra va al personale che lavorerà nel reparto COVID-19 della città di Corigliano-Rossano, sapere che nel nostro territorio ci sarà una struttura adatta e del personale altamente qualificato che con professionalità e umanità si prenderà cura di noi in caso di necessità, ci infonde serenità in questo periodo così particolare. Non è stato semplice restare a casa per noi soci Agesci, abituati a stare sempre in prima linea, a metterci la faccia, ad insegnare ai nostri ragazzi a spendersi per gli altri. La vita, invece, ci ha richiesto questo e con senso di responsabilità lo abbiamo fatto, compiendo in questo modo il nostro dovere verso il nostro Paese e verso il prossimo. Fiduciosi che tutto andrà bene la Zona Alto Jonio rinnova il suo grazie».

