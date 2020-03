Gli auguri di Smiriglia a Gallo: «Ora piano agrumicolo e olivicolo regionale»

«L’essere cittadino e professionista di questo territorio e con diverse esperienze istituzionali alle spalle non può che rappresentare un vantaggio per il neo assessore regionale all’agricoltura e al welfare Gianluca Gallo che, siamo certi, saprà portare avanti e dare risposte alle istanze della Sibaritide che da troppo e tanto tempo attendono soluzioni».

È quanto dichiara il vicesindaco e assessore all’agricoltura Massimiliano Smiriglia formulando gli auguri di buon lavoro a tutta la Giunta regionale.

«Pur comprendendo le difficoltà dettate dalla situazione emergenziale legate alla diffusione del COVID-19 che di fatto ha paralizzato tanto le azioni del singolo quanto quelle della collettività e delle amministrazioni a tutti i livelli – aggiunge Smiriglia – ci auguriamo che si possa assistere presto ad un’accelerazione nella programmazione degli interventi in un settore come quello strategico dell’agricoltura. Da questa parte – prosegue il Vicesindaco – il neo assessore Gallo come tutti i componenti dell’Esecutivo regionale troveranno amministratori attenti, propositivi, collaborativi e disponibili al dialogo. Adottare un piano agrumicolo ed olivicolo regionale, a sostegno di investimenti destinati alla realizzazione di impianti rispondenti alle esigenze di mercato, a tutela della biodiversità del territorio, dell’ambiente e dell’economia locale. – È, questo – conclude Smiriglia – l’impegno che chiediamo di assumere all’assessore Gallo».

