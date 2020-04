Gli architetti donano un ventilatore polmonare per il “nascente” centro covid di Rossano

La consegna è avvenuta stamani nella sede dell’Asp di Cosenza. Il commissario Zuccatelli ha ringraziano l’ordine

Il consiglio dell’ordine degli architetti di Cosenza dona un ventilatore polmonare all’Asp di Cosenza. La consegna è avvenuta stamani nell’ufficio del commissario straordinario Giuseppe Zuccatelli che ha tenuto a ringraziare i professionisti per l’importante gesto. Si tratta di un apparecchio di nuova generazione da destinare a tutti i reparti e i servizi che stanno operando, senza sosta, contro l’emergenza Covid-19.

«A nome dell’azienda sanitaria – ha detto Zuccatelli – ringrazio il Consiglio dell’Ordine degli Architetti per la sensibilità e generosità mostrata in un momento particolarmente delicato come quello attuale. È molto importante avere a disposizione ulteriori apparecchiature da destinare all’emergenza Covid-19».

La donazione è stata effettuata stamani 16 Aprile 2020 presso gli uffici di Direzione Generale all’ASP Cosenza e il dispositivo sarà destinato al nuovo Presidio-Covid di Rossano. La nuova strumentazione contribuirà a garantire una gestione dell’emergenza anche a livello domiciliare per l’utenza residente sullo Jonio Cosentino.

