«Gli amministratori vanno alla consegna dei lavori della paramassi di competenza provinciale, disinteressandosi di quella comunale»

Capalbo: «Ieri si è assistito all’ennesima passerella dei nostri amministratori» alla consegna dei lavori con tanto di pasticcini

Complimenti! Il primo, sincero, ai tecnici della Provincia di Cosenza che hanno impedito, grazie alla bretella, la chiusura totale dell’arteria e concluso l’iter progettuale per i lavori di adeguamento in tempi ragionevoli. Il secondo, sarcastico, agli amministratori comunali che ne hanno approfittato per l’ennesima sfilata.

Visto il comunicato stampa dell’amministrazione, una domanda al sindaco va fatta: «Se l’Amministrazione Comunale sin dal suo insediamento si è costantemente impegnata, in stretta collaborazione con l’ente provinciale che ha competenza su quella strada, al fine di velocizzare tutte le procedure burocratiche, perché non ha dimostrato lo stesso impegno per la paramassi di competenza comunale?»

Un generico impegno, nel piano triennale nelle opere pubbliche e una determina di incarico professionale, per la “MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO A RISCHIO FRANA ZONA TRAFORO – AREA URBANA ROSSANO”, dice tutto e nulla.

Inoltre, sindaco, infranga il suo voto di silenzio e risponda alla domanda suddetta e alle altre fatte nei mesi precedenti, la più importante delle quali è la seguente: “è sicuro il transito al di sotto della paramassi di competenza comunale?»

«Concludo ricordandole che: “Il momento giusto per riparare il tetto è quando il sole splende” [cit. JFK]»

