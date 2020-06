Giustizia, Bonafede: “Garantire parità di genere ai vertici degli uffici e del CSM

Il Guardasigilli ha confermato l’indirizzo ai margini dell’incontro con l’Intergruppi Donne.

“Ieri sera ho incontrato una delegazione dell’Intergruppo della Camera per le donne, i diritti e le pari opportunità, composta da Laura Boldrini, Enza Bruno Bossio, Emanuela Rossini e Maria Edera Spadoni. Insieme, abbiamo discusso e ragionato sulle soluzioni migliori da adottare per garantire parità di genere nelle posizioni di vertice degli uffici giudiziari e in seno al Csm. Continuiamo a lavorare per rendere il sistema giustizia all’altezza delle aspettative dei cittadini”.

Lo ha dichiarato, in una nota, il Guardasigilli Alfonso Bonafede.

