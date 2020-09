Giuseppe Lavia: «La Cisl sostiene ogni iniziativa per la riapertura del Tribunale di Rossano»

«La CISL – dichiara Giuseppe Lavia, Segretario Generale dell’UST Cisl di Cosenza – sostiene da sempre, senza tentennamenti, ogni sforzo utile ed ogni iniziativa per la riapertura del Tribunale di Rossano, soppresso ingiustamente in una vicenda amministrativa dai contorni ancora poco chiari. Pieno sostegno, dunque, all’iniziativa odierna promossa dalla Presidenza del Consiglio comunale della Città di Corigliano Rossano.

Per la CISL, la proposta di legge di rivisitazione della geografia giudiziaria dovrà trovare approvazione in Parlamento attraverso il sostegno bipartisan delle forze politiche, ad iniziare dalla rappresentanza parlamentare calabrese, per consentire la riapertura del Tribunale della Sibaritide.

Si tratta – conclude Giuseppe Lavia – di una battaglia di territorio e di civiltà finalizzata a sanare un’ingiustizia storica, a costruire legalità, a rafforzare la presenza dello Stato in un’area caratterizzata da una presenza sempre più pervasiva e forte della criminalità organizzata».

