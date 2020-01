Giuseppe Graziano presenta la sua candidatura

Sabato 11 Gennaio alle 17.30 convention all’Hotel Roscianum a Corigliano Rossano

E’ fissato per il prossimo sabato 11 gennaio, alle 17:30, nella sala conferenze Magna Grecia dell’Hotel Roscianum, a Corigliano Rossano l’incontro di Giuseppe Graziano con sostenitori e simpatizzanti per presentare le linee programmatiche della sua candidatura. Entra quindi nel vivo il tour “Ora la Calabria cambia” e quindi la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali della Calabria. «Vi aspetto tutti – dice il candidato capolista dell’Unione di Centro per la circoscrizione Calabria Nord –; per dare testimonianza di come esiste ancora una Calabria che crede e spera nella forza del cambiamento.

ABBIAMO BISOGNO DI RIFORME EQUE E SOCIALI

Le elezioni regionali di domenica 26 gennaio, rappresenteranno un passaggio fondamentale per iniziare una nuova stagione di riforme e di investimenti, un’opportunità per ottenere servizi, per puntare su una nuova stagione di infrastrutturazione, per cogliere finalmente a pieno tutte le misure destinate a migliorare la qualità della vita dei calabresi e non lasciare nessuno indietro; ma soprattutto dovranno essere un’opportunità per ristabilire il principio della meritocrazia che in Calabria manca e che ha portato tantissimi nostri giovani ad andare via».

«Vi aspetto sabato – aggiunge – per parlare dei motivi forti di una scelta che oggi vede Il Coraggio di Cambiare l’Italia, il nostro movimento che ha trovato radici profonde in questa regione, a sostegno dell’Unione di Centro, quella grande casa dei moderati che deve trovare spazio e forza per controbattere il populismo e l’estremismo, purtroppo dilagante. Abbiamo bisogno di riforme eque e sociali che riportino la persona al centro di tutto. E sarà questo – conclude – il nostro impegno».

Commenta

commenti