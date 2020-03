Giuseppe Antoniotti si appella alla Santelli: «Fare il tampone su tutti»

«Ad oggi in Calabria solo 4646 tamponi su 2 milioni di abitanti». Questa è la denuncia e l’appello dell’ex Sindaco di Rossano Giuseppe Antoniotti nei confronti del Presidente della Regione Jole Santelli. Secondo il politico di lungo corso rossanese il test deve essere fatto a tutti e senza distinzione.

«La priorità – fa sapere – deve ricadere ovviamente su operatori sanitari, medici, infermieri ma anche forze dell’ordine, vigili urbani, panettieri e dipendenti dei supermercati. Limitare e circoscrivere il test del tampone solo ai sintomatici non è sufficiente. I giovani sono i migliori portatori di questo virus perché non si ammalano ma sono comunque portatori e il soggetto asintomatico è un serbatoio di virus che diventerebbe una bomba ad orologeria.

Infine, il monito dell’ex primo cittadino bizantino: «Ma il punto è più serio, perché esiste anche la categoria dei “privilegiati” che ottengono di fare il tampone facilmente rispetto a chi ne ha più diritto e bisogno. Quindi per avere un dato reale, più tamponi per tutti altrimenti rischiamo di non conoscere con certezza i contagiati in Calabria».

