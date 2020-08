Giuseppe Antoniotti sulla perdita del vigile Fallico

Corigliano Rossano perde un valido, umile e onesto lavoratore

“Paolo sei stato una bella persona, un grande papà e bravo vigile, sempre disponibile e dedito al lavoro”. Esordisce così il messaggio di cordoglio del già sindaco di Rossano Giuseppe Antoniotti per l’improvvisa scomparsa del vigile urbano Paolo Fallico. “Lo posso affermare per aver conosciuto e collaborato prima con il tuo papà Franco e poi con te. Ti sei sempre contraddistinto per serietà, altruismo, determinazione, umiltà e onestà così come il tuo papà. Meriti di riposare in pace. Esprimo vicinanza e solidarietà alla famiglia esternando le mie più sentite condoglianze”.

