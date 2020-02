L’icona per eccellenza della guerra dello Stato alla mafia sarà componente della squadra di governo. Oggi l’annuncio della Santelli

Chi si aspettava un colpo a sorpresa da parte della neo governatrice della Calabria, Jole Santelli, dopo le polemiche degli ultimi giorni attorno alla spartizione di poltrone in giunta, è stato accontentato. La prima presidente donna della Calabria mette a capo dell’assessorato all’ambiente, un settore delicatissimo per la nostra regione, nientemeno che Sergio De Caprio meglio noto come il capitano Ultimo, l’uomo dello Stato che nel 1993 catturò Totò Riina, il capo dei capi della mafia sicialiana.

Il militare dell’Arma ha 58 anni, è stato a capo dell’unità Crimor oltre che vice comandante del Comando carabinieri per la Tutela dell’Ambiente a Roma. Ultimo è dunque il primo assessore della nuova giunta regionale e a lui Santelli affiderà la delega all’Ambiente, anche in considerazione della sua lunga esperienza in materia. Dal maggio 2018 guida il Comando per la tutela della biodiversità e dei parchi dei Carabinieri Forestali (Cutfaa).

«Avrò il privilegio di servire il popolo calabrese – ha detto De Caprio durante la conferenza di presentazione svoltasi stamani nella sala stampa della Camera dei Deputati – senza secondi fini, con il solo obiettivo di conseguire il bene comune. È un incarico – ha proseguito – di grande responsabilità da attuare con un gioco di squadra. È una delle sfide più belle che voglio affrontare. I temi sono tanti e concorderemo le cose da fare con il presidente e con la squadra. L’importante è garantire l’autodeterminazione della Calabria senza interferenze mafiose. Sono contro il concetto di dominio – ha concluso – che non mi appartiene».

«La nostra regione ha un ambiente molto fortunato e allo stesso tempo molto sfortunato, con molte luci e molte ombre – ha detto Jole Santelli – Nelle città siamo in piena crisi rifiuti, c’è un enorme problema di depurazione e delle bonifiche, pensiamo all’Eni a Crotone. Ma allo stesso tempo siamo l’unica regione con tre parchi nazionali, con un enorme patrimonio boschivo e naturalistico».

Questo il video pubblicato dal presidente Jole Santelli anticipando la nomina di assessore all’Ambiente al capitano De Caprio:

