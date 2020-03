In giro con due dosi di cocaina: fermato e denunciato dai carabinieri

Si tratta di un pluripregiudicato del posto ed il fatto è accaduto nell’area urbana di Corigliano

Nel corso dei servizi di controllo sull’ottemperanza del decreto “Io resto a casa” (leggi anche “Io resto a casa”, il popolo degli indisciplinati: denunciate 50 persone) i carabinieri della compagnia di Corigliano Corigliano nella giornata odierna ha fermato un uomo, un pluripregiudicato del posto, mentre era in giro per la Città. Il soggetto ha subito insospettito i militari che, una volta intercettatolo, pur indossando mascherina, guanti e portando con se un’autocertificazione, non ha saputo confermare ai carabinieri i validi motivi per cui in quel momento si trovasse fuori dal proprio domicilio. Pertanto sono scattate le sanzioni previste in virtù dell’art.650 del codice penale e i successivi controlli personali che facevano rinvenire in possesso dell’uomo due involucri contenenti della polvere bianca. La sostanza è stata subito sottoposta ad analisi ed è risultata essere sostanza stupefacente del tipo cocaina: due dosi per un totale di 0,5 grammi. Pertanto, oltre alla denuncia per il mancato rispetto del decreto “Io resto a casa” l’uomo è stato segnalato alla Prefettura di Cosenza in ossequio all’art.75

