In giro con documenti falsi per sfuggire al mandato di cattura europeo. Arrestato

Protagonista della storia un cittadino romeno che fermato dai carabinieri di Rossano ha esibito documenti falsi

Nel pomeriggio di ieri, i militari del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia Carabinieri di Rossano, guidata dal capitano Carlo Alberto Sganzerla, hanno eseguito un mandato di arresto europeo emesso dalle Autorità romene nonché tratto in arresto per possesso di documenti di identificazione falsi un cittadino romeno, P.I.C., classe 1997 e già condannato per vari reati nel Paese di provenienza.

Nel corso di un controllo del territorio, i carabinieri hanno effettuato alcune verifiche all’interno di un parcheggio di un supermercato ubicato in Viale Sant’Angelo dell’area rossanese, sottoponendo ad accertamento alcuni cittadini stranieri. Uno di questi, a seguito della richiesta dei militari di fornire i documenti, ha mostrato una carta di identità ed una patente romene ma, nel corso delle verifiche, lo stesso appariva visibilmente agitato, per cui i militari dell’Arma hanno deciso di approfondire la veridicità dei documenti di identità. Giunti presso il Comando Compagnia, è stato appurato che i documenti, a nome di un connazionale, erano falsi.

Non solo: nel corso delle attività di identificazione è risultato che sul giovane pendeva un mandato di arresto europeo emesso nel luglio dello scorso anno dall’autorità giudiziaria romena, per i reati di furto aggravato, guida senza patente e guida di veicolo non immatricolato, ai sensi del quale lo stesso dovrà scontare oltre tre anni di reclusione. All’esito delle operazioni di rito, il giovane è stato trasferito presso la casa circondariale di Castrovillari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

