Giovedì di compere? Check-point interforze su via Nazionale

Carabinieri, polizia di stato, guardia di finanza e polizia locale: mega posto di blocco nel centro città per verificare le uscite dei corissanesi

Gongolerà il primo cittadino, Flavio Stasi, che dell’allentamento delle misure restrittive sulle attività commerciali imposte dal governo ha adottato solo il minimo indispensabile (molto smartworking e solo due giorni a settimana di apertura per alcuni negozi). Giovedì è uno di quei giorni “liberi” che un bravo psicologo farebbe a pugni col proprio cervello per capire la fobia da scaffale vuoto che scatta tra la gente. Di mattina, infatti, quasi tutti i negozi (consentiti) sono aperti e quindi il traffico di persone e veicoli aumenta a dismisura. Pochi minuti fa, la centralissima via Nazionale di Rossano sembrava la tangenziale nord di Milano. Ma ad attendere tutti i “viandanti” (con e senza autocertificazione) c’era mega check-point delle forze dell’ordine. C’erano tutti: carabinieri, polizia di stato, polizia locale e guardia di finanza. Agenti e militari, anche loro eterni eroi, che di questi tempi stanno facendo il possibile per tenere a bada nelle strade la contaminazione da Covid-19. Controlli a tappeto per capire le “reali e fondate necessità” dei cittadini che si sono concessi questa ora di libertà per fare compere. Acquisti ossessivo-compulsivo (per chi ha ancora qualche denaro in tasca) per uscire di casa, per assaporare un attimo di aria, di sole e di normalità che un maledetto virus ci ha tolti. A tempi migliori

Commenta

commenti