Giovane dedito allo spaccio tenta la fuga tra le vie di Schiavonea: fermato e arrestato

Il fatti è accaduto nella giornata di ieri tra ke vie principali del borgo marino di Schiavonea. La Compagnia dei Carabinieri di Corigliano continua nell’opera di contrasto alla criminalità

Colpo contro il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Compagnia dei Carabinieri di Corigliano guidata dal Capitano Cesare Calascibetta. Un 21 anni è stato tratto in arresto nella giornata di ieri, lo stesso ero riuscito a scappare ad un blitz anti-droga avvenuto pochi mesi a Schiavonea. Il ragazzo aveva cercato la via fuga, provando – tra l’altro – a nascondere degli involucri di marijuana sotto una vettura. Il sequestro successivo dei Carabinieri è stato di 20 grammi di sostanza. Il ventunenne in questo momento è ai domiciliari

