Arrivano tre importanti promozioni dalla Sezione AIA Rossano

DI MARTINA CARUSO

Oggi, primo luglio 2020, si registra una giornata storica per la Sezione Arbitri di Rossano: dalla riunione del Comitato Nazionale, tenutosi a Roma dal presidente dell’Associazione Marcello Nicchi, sono stati comunicati i nuovi ruoli arbitrali per la stagione 20/21.

L’agognata notizia ha decretato la promozione di Adolfo Baratta e Pierpaolo Le Fosse, inquadrati rispettivamente come Arbitro e Osservatore in Serie C e Loris Graziano come Arbitro alla CAI (Commissione Arbitrale Interregionale).

E’ immensa la soddisfazione che si avverte nella Sezione, espressa dalle parole del Presidente Francesco Filomia, a nome di tutto il Consiglio Direttivo Sezionale: «Oggi questi tre associati riscrivono la storia della Sezione di Rossano e, credetemi non è una frase fatta, perchè mai nella sua storia la nostra sezione ha annoverato un arbitro nel calcio professionistico».

