Giornata contro la violenza sulle donne, Elisa Fasanella incita al coraggio

L’appello dell’assessore del Comune di Cassano all’Ionio: «Non abbiate paura di denunciare, tutta l’amministrazione sarà sempre dalla vostra parte»

«Esortiamo le donne offese e maltrattate a denunciare senza paura. Chiedete aiuto chiamando il 1522, rivolgetevi ai Servizi Sociali del nostro Comune. Non tacete! La violenza si alimenta con il silenzio. E ricordatevi che noi ci siamo sempre. Siamo vostri “alleati” e mai vi lasceremo da sole».

È questo il messaggio che, tramite l’assessore delegata alle politiche sociali, Elisa Fasanella, il governo cittadino, presieduto dal sindaco Gianni Papasso, ha inteso diramare, anche tramite un manifesto che ha fatto affiggere nelle bacheche presenti sul territorio comunale.

L’Amministrazione della Città di Cassano Allo Ionio, da sempre in prima fila contro ogni tipo di violenza, non può non ricordare a tutti la ricorrenza della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne sottolineandone l’importanza.

L’assessore, inoltre, ha lanciato un vero e proprio appello: «Donne, sorelle, figlie, amiche, non amate chi non vi ama, non amate chi vi disprezza, chi non vi lascia libere, chi vuole soggiogarvi o plagiare. Non amate chi non vi rispetta: senza rispetto non c’è mai amore».

«Sulla battaglia contro la violenza sulle donne i riflettori dovrebbero restare accesi tutti i giorni, perché questa particolare violenza iniqua ed efferata», ha commentato l’assessore Fasanella, «resta ancora un fenomeno ancora troppo sommerso e la sensibilizzazione su questo tema risulta essere necessaria per garantire il suo riconoscimento tempestivo. Per questo», ha concluso, «è di vitale importanza tenere alta l’attenzione sul problema e continuare a fare informazione».

Commenta

commenti