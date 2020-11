Giornata contro la violenza sulle donne, Catalfamo: «Cambiare è possibile»

L’assessore regionale alle Pari opportunità sottolinea la necessità di dare una risposta legislativa ad un fenomeno sociale di drammatica attualità

Il 2020 è un anno che verrà ricordato per la feroce pandemia che ci ha colpito, ma questo non può e non deve spegnare i riflettori su una problematica tanto enorme quanto attuale: la violenza sulle donne. Solo in questo ultimo anno si contano nel nostro Paese più di 90 femminicidi a cui si aggiungono i due avvenuti proprio oggi a Catanzaro e Padova, quasi a ricordare che la violenza maschile contro le donne non si arresta con il lockdown, ma cambia semplicemente volto: diventa più silenziosa, più feroce, più subdola. Dare una risposta seria e concreta a questo problema è una necessità.

Ed è proprio su questo tema che interviene l’assessore regionale alle Pari Opportunità Domenica Catalfamo che ricorda come «la Regione Calabria ha avviato e proseguito una serie di iniziative fra cui l’attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020, che vede un’azione sistemica e strutturata messa in campo al fine di arginare questo fenomeno in continua evoluzione e purtroppo in crescita».

L’intervento dell’assessore non si limita a ricordare quello che è già stato fatto, ma auspica e si impegna per una «rivisitazione della normativa che possa anche prevedere, oltre a risorse stabili, di supporto alle sussistenza e progettualità dei Centri Antiviolenza e Case Rifugio, un fondo di solidarietà. È necessario supportare i centri anti violenza nelle loro attività, creare luoghi dove una donna può percepire di essere libera di scegliere anche insieme ai propri figli minori, confortate dall’esistenza di un luogo sicuro. In linea con le convenzioni internazionali, perseguire il principio della prevenzione accanto a quello della protezione». Un messaggio che speriamo possa trasformarsi in una azione concreta e costante per debellare, o perlomeno arginare un fenomeno che, purtroppo, non vede crisi, ma cresce quotidianamente.

