Giornata internazionale insegnanti, gli auguri dell’Amministrazione

Continuare A garantire impegno e vocazione, questa la priorità per il Comune di Corigliano Rossano. Novellis: «edizione 2020 carica di più significati»

La figura del docente occupa nella linea temporale della vita di ognuno di noi un posto importante. A tutti sarà capitato di ricordare il volto e le parole della maestra di fronte alla quale sedevamo vestiti con grembiule e fiocco o, da più grandi, quelle dell’insegnante di latino, piuttosto che di italiano, estimo, tecnica o inglese. Se sono rimaste impresse per così tanto tempo, vuol dire che hanno raggiunto il loro obiettivo: stimolare e promuovere la scoperta. Il ruolo che spetta agli insegnanti di innescare curiosità e guidare nel percorso di conoscenza e crescita, specie nel momento storico in cui ci troviamo, merita il giusto riconoscimento.

È quanto dichiara l’assessore alla Città della Cultura e della Solidarietà Donatella Novellis ringraziando, insieme al Sindaco Flavio Stasi, nella Giornata mondiale degli insegnanti (World Teacher’s Day) quanti, tra mille difficoltà e sacrifici, rispondono a quella che è una vera vocazione: mettersi al servizio della comunità.

La 26esima edizione di questa ricorrenza – aggiunge la Novellis – vista l’emergenza in corso, acquista maggiore senso e significato. Prima l’esperienza della didattica a distanza ed ora il ritorno in classe con il distanziamento interpersonale e le necessarie misure di prevenzione hanno caricato gli insegnanti di responsabilità maggiori. L’auspicio – conclude – è che l’impegno e la dedizione con la quale si porta avanti ogni giorno, al suono della campanella, il proprio compito non venga mai meno. Perché verrebbe meno, allo stesso tempo, quell’esperienza di crescita che è la Scuola.

La giornata mondiale degli insegnanti si rinnova ogni anno il 5 ottobre dal 1994, commemorando le organizzazioni di insegnanti in tutto il mondo. Il suo obiettivo è quello di mobilitare il sostegno agli insegnanti e di garantire che i bisogni delle future generazioni continuino ad essere soddisfatte dai docenti.

