Giornata ecologica alla Pineta di Thurio

Si è scelto di intervenire in uno dei posti più belli del territorio, già area protetta

In occasione della Giornata mondiale della pulizia dei luoghi pubblici (World Cleanup Day) – prevista per il prossimo 19 settembre – l’associazione SosteniAmo Corigliano Rossano in collaborazione con le Guardie Ecozoofile organizzano una giornata di raccolta rifiuti nel comune di Corigliano Rossano. “In particolare si è scelto di intervenire in uno dei posti più belli del territorio: la pineta di Thurio, un luogo affascinante, incontaminato e già area protetta. La località è situata nell’area di Corigliano vicino al fiume Crati, le cui sponde fanno da confine con il comune di Cassano allo Ionio. L’iniziativa vedrà coinvolte le associazioni Anpana sezione provinciale di Cosenza, ass. Azzurra, ass. Schiavonea e Sant’Angelo puliti. SosteniAmo Corigliano Rossano chiede inoltre l’adesione di altre associazioni e cittadini, invitati a radunarsi alle ore 10 nel piazzale-parcheggio situato prima di raggiungere la spiaggia, nei pressi del Lido Aurora.

Per l’organizzazione si ringraziano la Guardia Ecozoofila del comune di Corigliano Rossano, rappresentata da Antonio Gallina e l’associazione SosteniAMO Corigliano Rossano, rappresentata dalla dott.ssa Graziella Colamaria. Si ringraziano, inoltre, l’Amministrazione Comunale, l’Ufficio Ambiente e la ditta l’ Ecoross per la disponibilità al recupero, smaltimento dei rifiuti e fornitura del materiale per la raccolta da parte dei volontari. Partecipate a rendere il mondo più bello e pulito”.

Commenta

commenti