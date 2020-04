Giornata della Terra ecco i lavori dei bambini dell’IC Rossano 3 – VIDEO

Nonostante l’emergenza coronavirus con la didattica a distanza le nostre scuole continuano a lavorare e sensibilizzare

L’emergenza covid non ferma la scuola e soprattutto non ferma la voglia dei ragazzi di mettersi in gioco, ingegnarsi e approfondire i momenti di didattica. È così che la ricorrenza della “Giornata mondiale della Terra”, celebrata lo scorso 22 aprile, è diventata un momento di formazione e sensibilizzazione sui temi che interessano la tutela dell’ecosistema.

Protagonista dell’iniziativa è stato l’Istituto Comprensivo Rossano 3, diretto da Elena Gabriella Salvati, con i suoi ragazzi, coordinati dall’insegnante Maria Luisa Alfieri, che si sono ingegnati per sensibilizzare il mondo dei “grandi” affinché si rispetti di più il mondo ed il creato.

Il tema degli elaborati prodotti dai ragazzi in occasione Giornata Mondiale della Terra 2020 e raccolti nei tre video che vi proponiamo a seguire, partono dalla massima contenuta ne Le Valchirie di Paulo Coelho “Il mondo è nelle mani di coloro che hanno il coraggio di sognare e di correre il rischio di vivere i propri sogni…”

«La passione, il vivo desiderio per la realizzazione dei propri sogni vince sempre – si legge nella relazione introduttiva ai lavori degli studenti – nonostante le difficoltà. Nella Giornata Mondiale della Terra gli alunni delle classi quarte hanno manifestato le proprie emozioni attraverso varie rappresentazioni grafiche. La partecipazione e l’interazione fra docenti, alunni e famiglie si è rafforzata, nonostante le avversità del momento motivando sempre di più l’entusiasmo degli alunni. Tutto ciò è espressione di unione e condivisione: Uniti andrà tutto bene!»

