Giornata della raccolta sangue: tanta soddisfazione dalla Croce Rossa

Si è svolta con grande successo domenica 15 dicembre la giornata all’insegna della raccolta sangue presso il centro trasfusionale dell’Ospedale “Giannettasio”. L’evento, al quale hanno partecipato numerosi contribuendo con la donazione di sangue, è stato organizzato dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Corigliano-Rossano. Compito della Croce Rossa Italiana è quello di concorrere al raggiungimento dell’autosufficienza nazionale nell’ambito delle donazioni del sangue e delle sue componenti particolari e all’aumento della sicurezza trasfusionale, con un’opera capillare su tutto il territorio di informazione e formazione sulla donazione. Francesco Costantino, presidente del Comitato cittadino, ancora adesso coglie l’occasione per ringraziare tutti i donatori ed in particolare quelli appartenenti alle forze dell’ordine della Città che hanno accolto con entusiasmo l’appello dell’Associazione ed esprime la sua gratitudine al team medico ed ai volontari che con il loro lavoro ed i loro sforzi hanno contribuito allo splendido successo dell’ iniziativa consentendo di accogliere i donatori, assistendoli e procedendo con la massima professionalità e soprattutto tranquillità alle operazioni di donazione sangue. Il Presidente Costantino, con grande entusiasmo per la buona riuscita ottenuta in questa particolare giornata, ha poi voluto personalmente ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a costruire quanto di bello si è visto in una domenica speciale. Lo stesso ha poi concluso portando il suo saluto a tutti i partecipanti: “Ai donatori attivi, il sincero augurio di buona salute per continuare nel loro gesto. A chi per motivi di età e di salute non può più donare la nostra sincera riconoscenza. A chi non ha mai “provato” la bellezza e la soddisfazione che dà la donazione, l’invito ad unirsi a noi per concorrere a coprire tutte le esigenze dei nostri ospedali, ma soprattutto dell’ammalato”.

Commenta

commenti